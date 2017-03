Class B girls basketball All-State team announced

Player of the Year

Destiny Pitts, Birmingham Detroit Country Day, Sr.

___

First-Team All-State

Destiny Pitts, Birmingham Detroit Country Day, Sr.

Sophia Karasinski, Grand Rapids Catholic Central, Sr.

Adrienne Anderson, Ypsilanti Arbor Prep, Sr.

Kamaria McDaniel, Dearborn Heights Robichaud, Sr.

Kaela Webb, Birmingham Detroit Country Day, Jr.

Maddie Watters, Willamston, Jr.

Kayla Belles, Ithaca, Jr.

Tyeshia Bowers, Flint Southwestern, Sr.

Nikki Tucker, Marshall, Sr.

Kalle Martinez, Bay City John Glenn, Sr.

___

Coach of the Year

Tom Keller, Frankenmuth.

___

Second-Team All-State

(Nominees receiving two or more votes from the nine-member panel)

Rozhane Wells, Ypsilanti Arbor Prep; Jenna Gregory, Freeland; Morgan Kaniszewski, Tawas.

___

Coach

Rod Wells, Ypsilanti Arbor Prep.

___

Honorable Mention

(Nominees receiving one or no votes from the nine-member panel)

Sophia Wiard, Muskegon Oakridge; Hannah Reinhold, Muskegon Oakridge; Iyana Brown, Fruitport; Reiko Johnson, Spring Lake; Hallee Breimeyer, Belding; Kennedy Schoonveld, Holland Christian; Bria Schrotenboer, Hamilton; Joslyn Bronkhorst, Hamilton; Mariel Bruxvoort, Grand Rapids South Christian; Lizzy Heide, Hastings; Mya Jordan, Wyoming Godwin Heights; Kyra Bussell, Grand Rapids Catholic Central; Lasha Petree, Ypsilanti Arbor Prep; Cydney Williams, Ypsilanti Arbor Prep, Teona Feldpausch, Olivet; Jaylynn Williams, Ionia; Elie Smith, Fowlerville; Gabie Shellenbarger, Lake Odessa Lakewood; Kenzie Seeley, Alma; Natalee Kunse, Clare; Maxine Moore, Birmingham Detroit Country Day; Tylar Bennett, Birmingham Detroit Country Day; Daisy Ansel, Comstock; Ahkyla Blakely, Comstock; Claire Knapp, Croswell-Lexington; Rebecca Oden, Croswell-Lexington; Chasidy Willis, Detroit Mumford; Maddie Voelker, Goodrich; Madison Stevenson, Goodrich; Anna Ruhstorfer, Flint Powers; Cierra Cole, Durand; Maddie Birchmeier, Corunna; Alyssa Welch, Perry; Natalie Ryckman, Kalkaska; Makenzie Wilkinson, Kalkaska; Kylie Christensen, Cadillac; Jill Konkle, Marshall; Kaitlyn Zarycki, Edwardsburg; Brooke Wesner, Buchanan; Jayla Bibbs, Buchanan; Sarah Dubbert, Stevensville-Lakeshore; Sara White, Plainwell; Lindsey Mertz, Frankenmuth; Savanah Gibson, Birch Run; Sarah Miller, Birch Run; Lauren Addy, Saginaw Swan Valley, Karyssa Austin, Marine City; Jessi Taylor, Stockbridge.

Coach

Pete Cool, Williamston; Tom Zelinski, Freeland; Cassie Chan, Wyoming Godwin Heights; Dave Dalton, Kalkaska; Ty Warczinsky, Ithaca.

___

Voting panel: David Bossick, Ludington Daily News; Bill Broderick, Battle Creek Enquirer; Brian Calloway, Lansing State Journal; David Goricki, The Detroit News; Matthew B. Mowery, The Oakland Press (Pontiac); Eric Woodyard, MLive-Flint; Tony Garcia, MLive-Jackson; Nate Schneider, Morning Sun (Mount Pleasant), Steve Kaminski, MLive-Grand Rapids.